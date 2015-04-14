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التعليم: جارٍ تجميع استمارات طلاب الثانوية المحبوسين ونُعد لهم لجانا خاصة

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التعليم: جارٍ تجميع استمارات طلاب الثانوية المحبوسين ونُعد لهم لجانا خاصة التعليم: جارٍ تجميع استمارات طلاب الثانوية المحبوسين ونُعد لهم لجانا خاصة
أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة لم تُحدد حتى عدد طلاب الثانوية العامة المحبوسين، والذين يؤدون امتحاناتهم داخل السجون.

وأضاف سعد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ما زالت فى مرحلة تجميع الاستمارات الخاصة بالطلاب، لافتًا إلى أنهم يؤدون الامتحانات على نظام المنازل، موضحًا أنه عقب الانتهاء من حصر الاستمارات وتجميعها سيتم عقد لقاء تنسيقى بين مصلحة السجون والوزارة، لتحديد أعداد الطلاب والأماكن التى تعقد فيها الاختبارات على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة عقب اللقاء التنسيقى ستُحدد أيضًا أعداد اللجان بكل سجن، حسب عدد الطلاب المحبوسين.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم حددت 6 من يونيو المقبل كأول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، على أن تنتهى 30 من الشهر نفسه.


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