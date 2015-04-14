وزير النقل: طرح مناقصة محدودة لاختيار استشارى مشروع القطار السريع

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل أن الوزارة تستعد لطرح مناقصة محدودة بين المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار إحداها ليكون استشارى مشروع القطار السريع، الذى ستنفذه شركة تشينا هابور الصينية من الإسكندرية إلى أسوان.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع" أن الهيئة القومية للأنفاق ستطرح هذه المناقصة المحدودة لتختار استشارى المشروع، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الشركة الصينية ستتولى تمويل وتنفيذ هذا المشروع.

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