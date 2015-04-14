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رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لتقديم خدمة طبية متقدمة للمرضى

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رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لتقديم خدمة طبية متقدمة للمرضى رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لتقديم خدمة طبية متقدمة للمرضى
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس حرصه الشديد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وأنه لن يسمح بأى تهاون فى خدمتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية أمس الاثنين حرص فيها رئيس الجامعة على لقاء المواطنين والاستماع إلى استفساراتهم.

وطالب الدكتور غراب من قيادات وأطباء وعاملين بالمستشفى ضرورة حسن التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم، وأن من يثبت إهماله فى أى قطاع طبى يتم محاسبته بالقانون، مؤكدا أن المستشفى الجامعى يبذل أقصى طاقاته لاستيعاب المرضى وعلاجهم، وأن الجامعة توفر قدر المستطاع الإمكانات من أجهزة ومستلزمات طبية رغم الضغط والأعداد الكبيرة التى يستقبلها المستشفى بشكل يومى.

كما قام رئيس الجامعة بجولة مفاجئة للمستشفى التخصصى للاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة حالة المرضى بغرفهم.

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مصر 365