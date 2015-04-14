وزارة الحج السعودية تنهى أزمة تسجيل العقود للشركات السياحة المصرية

أنهت وزارة الحج السعودية أزمة تسجيل العقود للشركة المنظمة لرحلات الحج هذا العام، حيث قررت تأجيل تطبيق نظام المسار الإلكترونى إلى العام المقبل.

والتقى وفد من وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بمسئولى وزارة الحج السعودية، وتم الاتفاق على أن نظام المسار الإلكترونى أصبح إلزاميا ونهائيا، ولكن سيطبق بدءا من العام المقبل، على أن يراعى فى هذا العام السماح ببعض التيسيرات والتسهيلات بما لا يخل بالنظام.

كما تم الاتفاق على أن هناك بعض العقود التى قد لا تتمكن شركات السياحة من إنهائها فى التوقيتات المحددة، حيث سيتم السماح بإنهائها فى تواريخ لاحقة، وذلك تحقيقا لمصلحة الشركات، كما تمت الموافقة على منح وزارة السياحة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالحج السياحى المصرى لكى يتسنى للوزارة منح اسم المستخدم وكلمة المرور.

وقال الوفد أنه بناء على تفهم وزارة الحج السعودية، واستجابتها لطلبات الوفد المصرى، سيتم خلال الأيام المقبلة، التفاهم مع وزارة السياحة المصرية، لإمكانية السماح للشركات السياحية بتسجيل أسماء المواطنين على الموقع الخاص بالقرعة الإلكترونية على موقع خدمات الحج حتى 10 شعبان المقبل، على أن يتبع ذلك إجراء عملية التضامنات وإجراءات توثيق العقود، مع إخطار الشركات فور اعتماد وزارة السياحة للموعد النهائى لغلق باب تسجيل أسماء المواطنين وموعد إجراء القرعة الإلكترونية.

ضم الوفد كل من أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، ومن الغرفة الدكتور خالد المناوى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وباسل السيسى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة السياحة الدينية.



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