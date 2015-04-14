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إمدادات من حماية مدنية مرسى علم للشلاتين للسيطرة على حريق السوق الدولى

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إمدادات من حماية مدنية مرسى علم للشلاتين للسيطرة على حريق السوق الدولى إمدادات من حماية مدنية مرسى علم للشلاتين للسيطرة على حريق السوق الدولى
دفعت إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، بعدد من سيارات الحماية المدنية، والإطفاء من مدينة مرسى علم، إلى مدينة الشلاتين للسيطرة على الحريق الذى شب فى الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالسوق الدولى بمدينة الشلاتين، والذى التهم العشرات من المحال التجارية.

وقالت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، إن الحريق شب خلف أحد محال العطارة فى بداية الأمر، والمكون من ألواح خشبية ثم امتد لعدد من المحال الأخرى، والتى لم يتبين عددها حتى الآن، وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية بالشلاتين وإرسال إمدادات من مرسى علم.

وأكد المصدر أن هناك أزمة فى جميع شبكات اتصال المحمول تعوق التواصل مع المتواجدين هناك.


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