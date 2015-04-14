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تخلص من الكرش بمشروب الكمون بالليمون

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تخلص من الكرش بمشروب الكمون بالليمون تخلص من الكرش بمشروب الكمون بالليمون
يعانى الكثيرون من السمنة الموضعية "أى المركزة فى بعض أجزاء الجسم دون الباقى كالبطن والأرداف و الذراعين"، حيث تتسبب فى شعور الشخص بالإحراج والضيق.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة الموضعية من أصعب أنواع السمنة لأنها تتسبب فى بروز مكان فى الجسم عن باقى أجزائه، وخاصة سمنة البطن "".

أهمية الكمون فى القضاء على الكرش


>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات التى تؤكد أهمية الكمون فى القضاء على البطن "الكرش"، وذلك يرجع لدوره فى تسهيل وتحسين عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية بطريقة جيدة، وقدرته على منع تخزين فى الجسم وخاصة البطن.

الماء والكمون للتخلص من الكرش


>وتضيف أخصائية التغذية العلاجية د.علا، أن تناول الكمون يوميًا يساعد على علاج الإمساك، وتقليل مستوى الدهون، ويساهم فى تنظيم والحد من ارتفاع الكولسترول فى الدم، ولذلك يمكنك تناول الكمون كمشروب مضاف إليه عصير ليمون، أو يضاف على الطعام مثل التوابل ولكن فى كل أنواع الطعام، وللقضاء على البطن مع الكمون عليك الإكثار من تناول الماء.

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