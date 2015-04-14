تخلص من الكرش بمشروب الكمون بالليمون

يعانى الكثيرون من السمنة الموضعية "أى المركزة فى بعض أجزاء الجسم دون الباقى كالبطن والأرداف و الذراعين"، حيث تتسبب فى شعور الشخص بالإحراج والضيق.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة الموضعية من أصعب أنواع السمنة لأنها تتسبب فى بروز مكان فى الجسم عن باقى أجزائه، وخاصة سمنة البطن "الكرش".

أهمية الكمون فى القضاء على الكرش

الماء والكمون للتخلص من الكرش