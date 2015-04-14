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استمرار انقطاع البث عن النهار والحياة وسى بى سى.. وعودته بـ"دريم والمحور"

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استمرار انقطاع البث عن النهار والحياة وسى بى سى.. وعودته بـ"دريم والمحور" استمرار انقطاع البث عن النهار والحياة وسى بى سى.. وعودته بـ"دريم والمحور"
يتواصل انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الإنتاج الإعلامى، الذى توقف بسببه بث عدد من القنوات الفضائية.

وما زال البث منقطعا عن قنوات "النهار والحياة وتن وسى بى سى"، فيما يستمر بث قنوات أون تى فى ودريم والمحور وروتانا مصرية ووصدى البلد وقناة اليوم.


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