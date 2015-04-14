الحفار "أمنحتب" ينطلق الخميس من محطة هارون لبدء حفر مترو النزهة

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أن الحفار العملاق "أمنحتب" سينطلق يوم الخميس المقبل من محطة هارون بمصر الجديدة فى اتجاه النزهة، ليبدأ أعمال حفر الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من محطة هارون حتى محطة النزهة1 بطول 5.15 كم، وعدد 5 محطات نفقية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إقامة حفل التدشين فى محطة هارون، بحضور عدد كبير من المسئولين بالدولة، لافتًا إلى أن شركة فينسى الفرنسية المتعاقدة معها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ هذا الجزء النفقى، سوف تنتهى من أعمال التنفيذ يناير 2018.

وقال المصدر، إن الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث يشمل محطات هارون وهيلوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس والنزهة 1، وأن تكلفة تنفيذه تبلغ 4.345 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة مقسمة إلى ثلاث أجزاء؛ جزء نفقى أول والذى ستنفذه شركة فينسى، وجزء سطحى ثان تم اختيار تحالف مصرى يضم شركة المقاولون العرب أوراسكوم للإنشاء لتنفيذه، وجزء نفقى ثالث يجرى دراسة إسناده لشركة فينسى الفرنسية.

وأكد المصدر، أن الشركة الفرنسية قدمت دراساتها الهندسية التفصيلية الخاصة بتنفيذ الجزء النفقى الأول إلى الهيئة القومية للأنفاق التابعة للوزارة والمشرفة على تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، وتم اعتمادها، وتم تحديد يوم الخميس المقبل لبدء أعمال حفر هذا الجزء النفقى.

- "القومية للأنفاق": "فينسى" الفرنسية بدأت أعمال تنفيذ مترو النزهة