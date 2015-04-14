أسامة هيكل: البث سيعود خلال ساعات وإمداد مدينة الإنتاج بـ8 ماكينات ديزل

قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إنه يتابع بنفسه حادث تفجير برجى الكهرباء المتسبب فى انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه يتواجد حاليًا فى المدينة، مؤكدًا عودة القنوات للبث خلال ساعات.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القنوات ستعود للعمل خلال ساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على إمداد مدينة الإنتاج الإعلامى بـ8 "ماكينات ديزل"، وأنه قد وصل منها بالفعل مكينتان إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، مؤكدًا أن القوات المسلحة تُساعد أيضًا من جانبها لإعادة توصيل الكهرباء لمدينة الإنتاج.

وأوضح، أنه لن يغادر مدينة الإنتاج إلا بعد الاطمئنان على سير العمل بالمدينة وعودة البث إلى القنوات مرة أخرى.

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