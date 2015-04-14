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السيطرة على حريق سوق الشلاتين الدولى بالبحر الأحمر بمساعدة الأهالى

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السيطرة على حريق سوق الشلاتين الدولى بالبحر الأحمر بمساعدة الأهالى السيطرة على حريق سوق الشلاتين الدولى بالبحر الأحمر بمساعدة الأهالى
سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الشلاتين والإمدادات التى تم إرسالها من مدينة مرسى علم وبمساعدة الأهالى، على الحريق الذى شب بالسوق التجارى الدولى بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، بعد أن التهمت النيران العشرات من المحال التجارية، والتى لم يتبين كم عددها حتى الآن، دون خسائر بشرية.

وقالت مصدر مسئول، إن الحريق شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث بدأت النيران فى أحد المحال التجارية الخشبية، وأدت سرعة الرياح إلى امتدادها إلى العشرات من المحال الأخرى.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى حاولوا السيطرة على النيران قبل امتدادها، إلا أن سرعة الرياح كانت أقوى من سيطرتهم، وأعاق سوء شبكات الهواتف المحمولة هناك الأهالى من الاتصال بالحماية المدنية أو النجدة، إلا أنه عندما وصلت سيارات الحماية المدنية كانت قد امتدت النيران لأكثر من 20 محلاً تجاريًا.

وأوضح المصدر، أنه تم الدفع بإمدادات من أقرب إدارة حماية مدنية تابعة لمدينة مرسى علم، وتمت بالفعل بمساعدة الأهالى السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح، وجارى معرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر المادية.


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