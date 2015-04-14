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5 فوائد ذهبية للبروكلى أهمها علاج الإمساك وتنظيم الضغط والسكر

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5 فوائد ذهبية للبروكلى أهمها علاج الإمساك وتنظيم الضغط والسكر 5 فوائد ذهبية للبروكلى أهمها علاج الإمساك وتنظيم الضغط والسكر
البروكلى من الخضراوات الصحية والمفيدة، وإضافته لطبق السَلَطة يمنحها قيمة غذائية عالية.

البروكلى


>تقول الدكتورة ريهام صفوت الحبيبى، أخصائية التغذية العلاجية، إن البروكلى أحد الخضراوات الصحية والمفيدة للصحة بوجه عام، نظرًا لأنه يحتوى على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين C، A، كما يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم ومضادات الأكسدة.

فوائد البروكلى الصحية


>وأشارت د. ريهام إلى أن هناك فوائد صحية عديدة لتناول البروكلى أهمها:

1) مفيد للأشخاص الذين يعانون من البدانة نظرًا لأنه من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، مما يمنح الشعور بالشبع والامتلاء لذلك يقوم الأطباء بإدراجه ضمن البرنامج الغذائى.
>2) مفيد لتنظيم نسبة الضغط بالدم.
>3) يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم.
>4) يساعد على تحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.
>5) مفيد تناوله للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية.

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