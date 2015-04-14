الجزء الثاني من "سرايا عابدين" يواجه خطر توقيفه عن العرض

طالب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإيقاف عرض الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، لما يتضمنه من مغالطات تاريخية، ظهرت في الحلقات الأولى من المسلسل، فيما لم يلتزم صنّاع العمل بأي ملاحظات رقابية على السيناريو، كان جهاز الرقابة قد وضعها في البداية.

وبهذا، من المحتمل أن يتم إيقاف العمل الذي أُنفقت عليه الملايين، فضلاً عن إضاعة مجهود صنّاعه الذي استمر شهوراً طويلة.

وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر في الرقابة، أن هناك محاولات للوصول إلى إتفاق ودي بين جهاز الرقابة وصنّاع المسلسل، بإعادة تعديل ما ورد من مغالطات تاريخية تحملها الحلقات المقبلة، في وقت تُظهر الرقابة تمسكها بقرار إيقاف عرض العمل.

مسلسل "سرايا عابدين" يشارك في بطولته كل من الفنانين: يسرا، ونيلي كريم، ونور، ومي كساب، وقصي خولي، وعفاف مصطفى، وصلاح عبد الله، والقصة للكاتبة الكويتية هبه مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو العيون.

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