حياة الفهد تبحث عن مصالحها الشخصية

تواصل النجمة الكويتية حياة الفهد تصوير مشاهد مسلسلها التلفزيوني الجديد "حال مناير"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: جاسم النبهان، وزهرة الخرجي، وطيف ومحمود بوشهري، وعبدالله بوشهري، ومشاري البلام، وعبدالله التركماني، وشيماء علي، وغدير السبتى، وهنادى الكندري، وعبدالله الطليحى، وغرور وياسر العماري، وأميرة النجدي، وعلى الحسيني، وعقيل الرئيسي، وعلي المذن، وزينب غازي، والمسلسل من تأليف السيناريست فهد العليوة، وإنتاج عامر الصباح ومنتج منفذ "سبكتروم بكتشرز".

وتتحدث الفهد عن مسلسلها الجديد قائلةً:

"تدور فكرة "حال مناير " حول العلاقات الإنسانية ونسبة الشر والخير داخل كل إنسان، ومدى انصياع النفس البشرية لرغباتها وأهدافها دون النظر إلى العواقب، وبكثير من العمق فإن المسلسل يسلط الضوء على السلوكيات السلبية فى المجتمع الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص".

أما عن دورها في العمل كشفت الفهد: "وفي العمل أجسد شخصية تسعى إلى تحقيق مصالحها بغض النظر عن النتائج والعلاقات التي تحيط بها، وأستطيع القول بإنها شخصية جديدة في مسيرتي الفنية، ستضاف إلى رصيدي.

من جانبه قال المخرج منير الزعبي عن العمل:

"نص ثري بالمضامين يحفز المشاهد للتفكير والتأمل ويضع بعض القضايا تحت المجهر، كما يسلّط الضوء على بعض الأمور الدخيلة على مجتمعنا ويحثّ على الترابط ونبذ العنصرية والإختلاف"، وأضاف: "في العمل ثمة فريق أكثر من رائع، وفي مقدمته النجمة القديرة حياة الفهد التي ستطل على جمهورها بشخصية مثيرة للجدل تجسدها باقتدار فني عال المستوى".

ويتحدث النجم جاسم النبهان:

"أقدم فى المسلسل شخصية "عبداللطيف" المثيرة والمحورية فى احداث هذا المسلسل ، حيث تعيش الشخصيات صراعا هو فى حقيقة الامر انعكاس للصراع بين الخير والشر ، واترك بقية التفاصيل عند عرض العمل خلال الدورة الرمضانية ، كل ما استطيع ان اقوله ان العمل مع النجمة القديرة حياة الفهد يمثل متعة فنية تدعو الفنان لاستفزاز قدراته لمزيد من العطاء المتجدد.

ويقول السيناريست فهد العليوة:

"لا يختار الإنسان في بعض الأحيان طريقه، فقد تجعلنا الظروف نسير في دروب لا نريد سلكها أو المضي فيها فنتراجع ونتردد، وننظر إلى الوراء فنجد بأن الطريق أصبح أصعب وأطول وأكثر إرهاقاً من أن نسلكه فنكمل طريقاً مجبرين عليه لا مختارين".

ويتابع الكاتب العليوة:

مسلسل "حال مناير" يطرح قضية الخير والشر ويسلّط الضوء عليها، ويقف محايداً ليقرر المشاهد في أي صف يكون، أما شخصيات العمل فتتصارع فيما بينها لتقدم هذة القضية بعدة صور، ولتثبت بأن لا شيء في الحياة مطلق لا الخير ولا الشر، وبأن كل شيء نسبي ويقبل التحليل والدراسة.

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