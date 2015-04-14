ابنة بول ووكر مكانه خلال عرض Fast And Furious 7

تواجدت Meadow، ابنة الممثل الراحل Paul Walker، مع أبطال فيلم Fast & Furious 7 خلال العرض الأول له في هوليوود.

ونشرت Meadow البالغة من العمر 16 عاماً صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها مع Vin Diesel و Elsa Pataky.

ويبدو أن النجم Vin Diesel الذي كان يعتبر الراحل Paul بمثابة شقيقه، يعتبر أن ابنته ايضاً من عائلته.

يشار الى أن Vin Diesel سمّى ابنته، التي رزق بها منذ أيام، Pauline تخليداً لذكرى صديقه Paul Walker.

يُذكر أنّ Paul Walker كان قد لقي مصرعه في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعامود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.