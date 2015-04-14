نجل عادل إمام يعيد البطولات الجماعية للسينما المصرية

تخطى الفيلم الكوميدي "كابتن مصر" بطولة محمد عادل إمام، حاجز المليوني جنيه في الأيام الثلاثة الأولى على عرضه، حيث شهد الفيلم إقبالاً جماهيراً ملحوظاً، منذ بداية عرضه ليلة الأربعاء الماضي والتي حقق فيها ٤٠٠ ألف جنيه، لترتفع ليلة الخميس إلى ٨١٠ ألف جنيه، إلى أن وصلت إيرادات الفيلم إلى ٨٦٠ ألف جنيه ليلة الجمعة.

ويشهد الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً سواء من الشباب أو العائلات، لما يتضمنه من مشاهد كوميدية راقية، حظيت بالإشادة من النقاد وصنّاع السينما المصرية، خصوصاً وأنه يعيد للأذهان البطولات الجماعية للسينما المصرية.

فيلم "كابتن مصر" يقوم ببطولته مجموعة من النجوم الشباب تراهن عليهم شركة "نيوسنشري" المنتجة للفيلم، بأنهم سيكونوا من نجوم الفترة المقبلة للسينما المصرية الكوميدية.

الفيلم من بطولة محمد إمام، وعلي ربيع، وإدوارد أحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، والفنان القدير حسن حسني، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج معتز التوني ويعرض الفيلم في 70 دار عرض.

ويعد "كابتن مصر" ثاني فيلم ببطولة مطلقة للممثل المصري محمد عادل إمام، بعد تجربة فيلمه "البية رومانسي".

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