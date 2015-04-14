الأحمري: المملكة تحرص على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق الأمن والسلم العالميين

الرياض - محمد السهلي

دشن نائب رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ممثل سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر فايز الأحمري أمس، الدورة التدريبية في مجال القانون الإنساني التي تنظمها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على مدى ثلاثة أيام، وبرعاية "الرياض" إعلامياً. وأكد الأحمري، في كلمة ألقاها إنابة عن راعي الدورة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله، أن المملكة تولي اهتماماً خاصا بالقانون الدولي الإنساني، إذ أنشأت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تهتم بوسائل القانون الدولي في أوقات السلم والحرب، وبحقوق الإنسان وتنظيم الحقوق في زمن السلم.

وقال: "هيئة الهلال الأحمر باعتبارها مساعداً للسلطات الحكومية في المملكة ظلت حريصة على تقديم المشورة إلى كل الوزارات المعنية بالقانون الدولي، وتمارس أنشطتها المرتبطة بالقانون الدولي من واقع ارتباطها الوثيق بالحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر بكل كفاءة ومسؤولية؛ نظرا لأن المملكة ومن واقع مسؤولياتها الدولية تحرص كل الحرص على أن تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً لتحقيق الأمن والسلم العالميين". وأضاف: "إن أهمية هذه الحلقة العلمية حول القانون لا تخفى على أحد، وهي احترام كرامة الإنسان وحقوقه في زمني الحرب والسلم، وكان للمملكة دور رائد في تحقيق هذا الهدف، فهي دائماً سباقة بمد يد العون لضحايا الكوارث وتوفير الملاذ الآمن للاجئين، انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الذي يحث على التضامن وعمل الخير ونجدة المنكوبين من دون تمييز".

وتناول الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور عبدالله الهزاع، جهود المنظمة في مجال القانون الدولي الإنساني، من خلال الحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التي تشارك فيها قطاعات حكومية مدنية وعسكرية للاستفادة من خبرات المحاضرين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.