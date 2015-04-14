الغبار يعلق الدراسة ويشل حركة السفن في الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين موجة "غبار" تسببت في تعليق الدراسة يوم أمس "الاثنين" ومنعت الإبحار لقوارب الصيد، فيما كثفت المستشفيات والمراكز الصحية الأولية الاستعدادات لاستقبال مئات الحالات المصابة بالربو والحساسية من الاطفال وكبار السن وكذلك الحوادث المرورية.

وأكد اسعد سعود الناطق الإعلامي لصحة الشرقية بالإنابة بأن مستشفيات المنطقة الشرقية رفعت درجة الاستعداد لاستقبال المصابين وعلاجهم.

من جانبه قال فهد بن عثمان الغامدي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية أن غرفة العمليات تلقت اكثر من 43 بلاغاً بسبب موجة الغبار، موضحاً أن من هذه البلاغات 15 حادثاً و28 بلاغاً لحالات مرضية تنوعت بين الأمراض النفسية والأزمات القلبية وامراض السكري وغيرها.

حالة الغبار أوقفت حركة السفن بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام صباح أمس، وفقا لما ذكره مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالميناء خالد بن سعد المطيري. وتراوحت سرعة الرياح مابين 37 عقدة الى 44 عقدة بحرية فيما بلغ ارتفاع الموج مابين المتر والنصف والثالثة امتار ونصف كما انخفض مجال الرؤية الى مسافة 700م. ولم تتسبب سوء الأحوال الجوية بأي أضرار لأي من السفن المقبلة او المغادرة ولله الحمد وذلك بسبب الاحتياطات التي يتبعها الميناء في مثل هذه الأحوال الجوية.

يذكر أن "تعليم الشرقية" أصدر مساء يوم الأحد قراراً بتعليق الدراسة ليوم أمس الاثنين لكل مدارس التعليم العام بسبب التحذيرات التي وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرارية موجة الغبار والأتربة.