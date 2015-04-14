موجز الصحافة المحلية: المصريون يتحدون الإرهاب بموائد الفسيخ

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام داخلياً وخارجياً، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن عمل ملف للوضع الأمنى فى سيناء، فى محاولة للإجابة على سؤال "هل نحن مخترقون أمنيًا؟"، وذلك بعد تكرار الهجمات الإرهابية التى تشهدها المقار الأمنية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، بما يكشف وجود معلومات لدى التنظيمات التكفيرية بمكان ومواعيد تحرك القوات، وغيرها من التفاصيل التى تمكنها من تنفيذ عملياتها.

وفى تغطية لاحتفالات المصريين بعيد شم النسيم، ترصد الصحيفة تحت عنوان "المصريون يتحدون الإرهاب بموائد الفسيخ"، متابعة شاملة بالصور لاحتفالات المواطنين بعيد شم النسيم فى القاهرة ومختلف المحافظات، وتوافدهم على مختلف الحدائق والمتنزهات، وتحت عنوان "زمان.. كان هناك عدو اسمه إسرائيل"، يرصد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" كيف تحولت حركات المقاومة فى المنطقة العربية من الكفاح من أجل قضايا تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال، إلى طرف فى نزاعات عربية ـ عربية، وكيف صار تحرير "المقدسات" فى ذيل الأولويات، بعدما أصبح عدو حركة حماس الأول، هو حركة فتح وليست إسرائيل، وأصبح العدو الأول لحزب الله هى المملكة العربية السعودية، وليست إسرائيل.

فيما قالت جريدة "الأهرام" فى أبريل 2011 جاء قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى خلافا للقانون رقم 14 لسنة 1995، الذى ينص على تطبيق نظام التوقيت الصيفى، بدءًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ثم أعاد الرئيس المؤقت عدلى منصور العمل بالتوقيت الصيفى طبقا للقانون، الجديد هذا العام هو توجيه المهندس إبراهيم محلب مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالوزارة وعددًا من المراكز البحثية الأخرى، لاستطلاع آراء الجمهور حول تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة، رأت أن عودة التوقيت الصيفى لا يستحق كل هذا الجدل سنويا، وقالت: نحن لدينا أزمة شديدة فى الطاقة، وأحمال الكهرباء صيفا تكون عالية، وهو ما يوجب عودة هذا التوقيت، مضيفة: أننا لا نخترع العجلة فى موضوع التوقيت هذا، فكل بلاد العالم المتقدمة تفعل ذلك لأنها تنشط حركة البيع لديها وتوفر فى استهلاك الطاقة.

وعلمت جريدة "الأخبار" من مصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية انتهت إلى الإبقاء على نظام الاربع قوائم على مستوى الجمهورية فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ورفضت زيادتها إلى 8 قوائم، وأوضحت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض فى حكمها إلى القوائم وبالتالى فإن الأربع قوائم تتفق مع الدستور، وفى حالة زيادتها لـ8 سوف يعرض القانون لعدم الدستورية، خاصة أنها سوف تفقد ميزة التمثيل والتوازن النسبى، وأضافت أنه سيتم زيادة مقاعد عدد من الدوائر الفردى إلى 4 مقاعد مراعاة للتمثيل العادل للكثافة السكانية، وسوف يتم اليوم حسم عدد المقاعد التى سيتم زيادتها.

وقالت المصادر، إن أعضاء اللجنة اتفقوا بشكل نهائى على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وأن الزيادة تتراوح بين 440 و446 مقعدًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة صياغته النهائية وفقا لحكم المحكمة الدستورية بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، وأقرت إسقاط العضوية عن المرأة فى حالة تغيير صفتها وذلك فى قانون مجلس النواب، كما حذفت اللجنة شرط تعيين نصف نسبة الـ "5%" من ذوى الاحتياجات من المرأة ليكون لرئيس الجمهورية حرية الاختيار.

وقال د. على عبد العال عضو اللجنة، إنه تم تعديل مادة بطلان الصوت الانتخابى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يعد الصوت الانتخابى باطلًا فى حالة قيام الناخب بالتصويت على مرشحين أكثر من المطلوب، ويكون الصوت الانتخابى صحيحا فى حالة التصويت على عدد أقل من المطلوب انتخابه فى الدائرة، كما أكدت المصادر أنه سيتم العكوف على التعديلات المتبقية والانتهاء منها وتسليمها لمجلس الوزراء اليوم، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب غدًا.

ونشرت جريدة "المصرى اليوم" إعدام مديرية التربية والتعليم بالجيزة 75 كتاباً إخوانياً بالمدارس التابعة للجماعة فى المحافظة، التى تخضع لإشراف الوزارة بعد التحفظ عليها، وبعد جرد لجنة من الوزارة مكتبة مدرسة "فضل" الإخوانية، والعثور على الكتب التى تحمل أفكارًا متشددة، وعلمت "المصرى اليوم" أن قائمة أسماء الكتب التى تم إعدامها من بينها "علم الإنسان فى القرآن"، لمؤلفه على القاضى، و"عالم الجن والشياطين"، لعمر سليمان الأشقر، و"منهاج المسلم"، لأبو بكر صابر الجزائرى، و"كلمات عابرة للمرأة المسلمة"، لمحمد أمين حراز عالم، وتوجيهات إسلامية للشيخ محمد بن جميل.

وكشفت جريدة "الشروق" عن أن البابا تواضرروس الثانى بابا الإسكندارية وبطريرك الكرازة المرقسية يعتزم السفر إلى أوروبا نهاية أبريل الحالى فى زيارة رعوية، وذكرت مصادر كنسية بالمقر البابوى بالإسكندرية أن البابا سيرأس قداس عيد القديس مار مرقس الرسول بمدينة فينسيا الإيطالية يوم 8 مايو المقبل، على أن يعود لمصر فى الأسبوع الأخير منه لحضور اجتماع المجمع المقدس فى 28 مايو، إلى ذلك قال القمص رويس مرقص وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكسى بالإسكندرية فى تصريحات صحفية أمس، أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ملتزمة بقرار عدم السماح بالحج للقدس.

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