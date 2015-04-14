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الخارجية الامريكية : قرار المساعدات العسكرية لمصر يرجع الى التهديدات المتزايدة

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الخارجية الامريكية : قرار المساعدات العسكرية لمصر يرجع الى التهديدات المتزايدة الخارجية الامريكية : قرار المساعدات العسكرية لمصر يرجع الى التهديدات المتزايدة

المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف أمس بان القرار المتعلق بالمساعدات العسكرية الامريكية لمصر – الذى صدر مؤخرا – يقوم على اساس التهديدات المتزايدة التي شهدتها البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية من بينها تزايد تهديدات تنظيم “داعش” وغيره.

غير ان المسئولة الامريكية اكدت في تصريحات صحفية ان قرار المساعدات العسكرية الاخير لا يشير الى تحسُن وضع حقوق الانسان في او يمثل اي نوع من التأييد لتوجُه المصرية ازاء عناصر المعارضة الداخلية.

وفيما يتعلق بالاحكام الصادرة امس الاول بشان اعدام 14 اخوانيا والحكم بالسجن على 379 آخرين، قالت هارف انه ليس لديها تفاصيل بشأن هذه الاحكام غير انها اكدت ان الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالانزعاج ازاء المحاكمات والاحكام الجماعية بصفة عامة والتي وصفتها بانه تتناقض مع الاجراءات القضائية القانونية المتعارف عليها.

أ ش أ

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