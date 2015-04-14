إطلاق وسام الشيخة فاطمة للمسؤولية الاجتماعية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن إطلاق وسام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمسؤولية الاجتماعية، الذي سيكرم في 19 أبريل الجاري الجهات الخليجية المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية، الذي ينظم برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر، وذلك في أبوظبي في الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري.

وأكد راشد المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بمقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر أن المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار «المستقبل والتحديات»، يهدف إلى تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني المسؤولية المجتمعية، وتعزيز منهجيتها لدى القطاعين العام والخاص والهيئات والمنظمات غير الربحية.

دور ريادي

وقال، إن الهيئة تضطلع بدور ريادي وأساسي في العمل الإنساني على المستويين المحلي والخارجي لدعم ومساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة والمنكوبة وتطوير البني التحتية وأساسيات الحياة للمجتمعات الهشة في أرجاء العالم، وذلك انطلاقاً من مبادئ الهلال الأحمر نفسها، وتجاوباً مع سياسة دولة الإمارات في تقديم العون لكل محتاج بهدف تجسير الهوة بين فئات المجتمع المحلي وتحقيق السلام بين الدول والشعوب في العالم.

ركائز

وأضاف المنصوري: «إن هيئتنا الوطنية عندما تنظم مثل هذه الفعاليات فإنها تؤكد دورها الطليعي باعتبارها ركيزة العمل الإنساني في الدولة وذراع الإمارات الإنسانية على الصعيدين المحلي والخارجي، وتدعم بالتالي دور شركاتها العديدين داخل الدولة وخارجها بهدف تحقيق السلام الاجتماعي وحماية البيئة وتعزيز خطوات التنمية المستدامة كاستثمار طويل الأمد»، مشدداً على أن الإسهام في حماية المجتمع والبيئة عبر ثقافة المسؤولية المجتمعية يعد أكثر من كونه اختياراً، بل هو ضرورة لاستمرارية ونماء المؤسسة أو الشركة ذاتها، فأي مجموعة عمل تمارس نشاطاً في منطقة ما لها مصلحة أكيدة في استقرار ونماء هذه المنطقة عبر دعمها للمبادرات الاجتماعية المختلفة سواء ما يتعلق منها بالإنسان أو بالبيئة المحيطة.

معايير عالمية

واستعرض الدكتور عماد سعد ممثل اللجنة العلمية لمؤتمر المسؤولية المجتمعية أهداف المؤتمر والمعايير العالمية التي سيتم عبرها منح وسام الشيخة فاطمة بنت مبارك للمؤسسات والجهات التي تلتزم جانب المسؤولية المجتمعية في أنشطتها، مؤكداً أن الوسام يهدف إلى تعزيز التنافسية في المسؤولية المجتمعية، ويمثل قيمة إضافية للمؤسسات التي ستحصل عليه، وقال، إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين وخبراء المسؤولية المجتمعية في عدد من المؤسسات والشركات بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالم سيشاركون في فعاليات المؤتمر.

بالأرقام

وأشار إلى أن 18 متحدثاً من 7 دول سيقدمون 12 ورقة علمية تغطي جوانب تعزيز المسؤولية المجتمعية، وأضاف: تتناول أوراق العمل عدداً من المحاور المهمة في هذا المجال الحيوي، من خلال أربع جلسات تشمل الابتكار والإبداع والأنظمة والتشريعات والشراكات والتحالفات وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، كما يصاحب المؤتمر عقد ورش عمل في هذا الصدد.

أكدت فاطمة الشريقي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إن الصندوق يسهم في رعاية مؤتمر المسؤولية المجتمعية الثالث لدول مجلس التعاون إيماناً منه بأهمية خدمات المسؤولية المجتمعية في دعم وتمكين فئات عديدة من المجتمع والمساهمة في دعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاعات المختلفة في الدولة بلغت درجة جيدة من الوعي بأهمية هذا النوع من الخدمات.

المنصوري: إغلاق مكتب «الهلال» في اليمن مؤقتاً

قال راشد المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الهيئة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للشعب اليمني الشقيق منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مشروعات وبرامج الهيئة لمساعدة الفئات المحتاجة هناك استفاد منها عشرات الآلاف في شتى المناطق، مشيراً إلى أن مكتب الهيئة في اليمن مغلق الآن بصورة مؤقتة، بسبب الأوضاع الحالية هناك، وتنتظر الهيئة توجيهات القيادة الرشيدة لاستئناف العمل مع الأشقاء اليمنيين.

وقال المنصوري في رده على أسئلة الصحافيين، إن هيئة الهلال الأحمر وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس الهيئة لن تدخر وسعاً في مد يد العون والمساعدة للأشقاء من أبناء الشعب اليمني، عندما تتهيأ الأوضاع لذلك على الأرض. وأكد أن مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن متواجد منذ أكثر من 10 سنوات ويقدم المساعدات الموسمية، والفورية العاجلة، وينفذ العديد من المشاريع الخيرية والإنمائية.