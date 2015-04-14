تخريج 4576 طالبة من التعليم العالي 22 الجاري

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تحتفل مؤسسات التعليم العالي في الدولة بتخريج 4576 طالبة، حيث تحتفل جامعة الإمارات بالدفعة 34 من طالبات جامعة الإمارات من كافة التخصصات، منهن 218 طلبة حصلن على تقدير امتياز من كافة التخصصات تصدرتهن طالبات كلية الإدارة والاقتصاد.

حيث بلغ عدد الحاصلات على الامتياز 41 طالبة، كلية الطب والعلوم الصحية 40 طالبة، تلتها طالبات برنامج الدراسات العليا في الماجستير 32 طالبة، كلية الهندسة 25 طالبة، وفي كلية العلوم 17 طالبة، الدكتوراه 11 طالبة، تقنية المعلومات 7 طالبات نظم الأغذية 6 طالبات في كلية القانون 6 طالبات، كلية التربية 6 طالبات.

وكذلك الدفعة 13 من طالبات جامعة زايد، حيث حصل منهن على الامتياز 107 خريجات، حصل منهن 65 طالبة على درجة الامتياز و 30 طالبة على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف.

والدفعة 24 من طالبات كليات التقنية العليا وحصلت منهن 373 خريجة على درجة الامتياز وسيقام الحفل يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري الساعة السادسة والنصف في المسرح الوطني لتكريم الحاصلات على تقدير امتياز.

عن الجامعات

وتأسست جامعة الامارات في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، و يبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يقارب 14000 طالب وطالبة، توفر الجامعة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا المعتمدة وذات الجودة، حيث تتوزع هذه البرامج على 9 كليات وهي ا لإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، والأغذية والزراعة ، والعلوم الانسانية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، و القانون، والطب والعلوم الصحية، والعلوم، وتمتلك الجامعة عدة مقومات تؤهلها لتكون بيئة مناسبة بل ومثالية للتعليم، كالنخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والتصميم المعماري الفريد من نوعه، والمرافق المتنوعة التي تلبي جميع احتياجات الطلبة.

وتأسست جامعة زايد عام 1998، وترأس الجامعة الشيخة لبنى القاسمي. وتخدم جامعة زايد أكثر من 10000 طالب وطالبة، وذلك داخل حرمين للجامعة في أبوظبي ودبي.

وتعتبر كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات وتم تأسيس الكليات في عام 1988 ويوجد لها حالياً فروع في معظم إمارات الدولة (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، العين، مدينة زايد والرويس) .