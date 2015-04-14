منصور بن زايد يبحث التعاون الاستثماري مع ألبانيا

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، خلال غداء عمل بفندق كابيتال جيت بأبوظبي، ايدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الذي يزور الإمارات حاليا.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد السويدي مدير صندوق أبوظبي للتنمية.



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بحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي

بحث معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، مع إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، لما يملكه الجانبان من بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات واستعرض المر المسيرة البرلمانية في الدولة، واختصاصات المجلس الدستورية وتعاونه مع الحكومة.

وتطرق اللقاء إلى مساهمات الإمارات الإنسانية والإغاثية، وفي هذا السياق تمت الإشادة بدور الهلال الأحمر الإماراتي ومساعداته التي قدمها للشعب الألباني. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، خصوصاً ما آلت إليه الأوضاع في اليمن وضرورة العودة إلى المبادرة الخليجية لتحقيق السلم والأمان.

حضر اللقاء خليفة ناصر السويدي، وأحمد عبيد المنصوري، ومحمد بطي القبيسي، أعضاء المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.