أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن زايد يبحث التعاون الاستثماري مع ألبانيا

Google+ Print
منصور بن زايد يبحث التعاون الاستثماري مع ألبانيا منصور بن زايد يبحث التعاون الاستثماري مع ألبانيا

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، خلال غداء عمل بفندق كابيتال جيت بأبوظبي، ايدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الذي يزور الإمارات حاليا.

 وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد السويدي مدير صندوق أبوظبي للتنمية.


>

 بحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي

بحث معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، مع إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، لما يملكه الجانبان من بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات واستعرض المر المسيرة البرلمانية في الدولة، واختصاصات المجلس الدستورية وتعاونه مع .

وتطرق اللقاء إلى مساهمات الإمارات الإنسانية والإغاثية، وفي هذا السياق تمت الإشادة بدور الهلال الأحمر الإماراتي ومساعداته التي قدمها للشعب الألباني. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، خصوصاً ما آلت إليه الأوضاع في اليمن وضرورة العودة إلى المبادرة الخليجية لتحقيق السلم والأمان.

حضر اللقاء خليفة ناصر السويدي، وأحمد عبيد المنصوري، ومحمد بطي القبيسي، أعضاء المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى