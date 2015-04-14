حاكم رأس الخيمة يعزي أسرتي بن سيفان وبن درويش

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء لأسرتي بن سيفان وبن درويش في وفاة المغفور له علي سيف بن سيفان الشامسي وذلك في مجلس جاسم محمد بن درويش بمنطقة دهان برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى جاسم محمد بن درويش وسالم إبراهيم محمد بن درويش وسعيد إبراهيم محمد بن درويش في وفاة خالهم وإلى يوسف سلطان بن سيفان وسيف سلطان بن سيفان وإبراهيم عيسى بن سيفان وعبد الله علي عبد الله بن سيفان في وفاة عمهم وإلى عموم أسرتي بن سيفان وبن درويش وذوي الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي اللذين أعربا عن خالص تعازيهما إلى أسرتي بن سيفان وبن درويش سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.