محمد بن زايد: نتعاون مع أصدقائنا لدفع عجلة التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات يسعدها التواصل مع أصدقائها وتبادل الآراء معهم حول أفضل السبل والآليات لإقامة علاقات متميزة ومتطورة تساهم في دفع عجلة التنمية والتطور وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر ايدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة حاليا.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي برئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد المرافق، متمنياً سموه أن تعزز هذه الزيارة مسيرة التعاون القائم بين البلدين والتي تشهد نمواً وتطوراً في كافة المجالات.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين خاصة الاقتصادية والتنموية والتجارية.

وقال سموه لرئيس الوزراء الألباني: «نتطلع معكم إلى تبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل والطرق التي تكفل لنا تعزيز مرحلة جديدة من التعاون المثمر نحو تحقيق الأهداف المشتركة في إقامة الشراكات المهمة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للبلدين».

من جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن سعادته بزيارة الإمارات ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادل وجهات النظر مع سموه ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اتفاقية ومذكرة تفاهم

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا، حيث جرى توقيع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة وقعهما عن دولة الامارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومن الجانب الالباني ديتمير بوشاتي وزير الخارجية.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

علاقات مع مونتينيغرو

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر بأبوظبي ميلو دوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بزيارة رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو والوفد المرافق، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما ويحقق تطلعاتهما في توسيع دائرة التعاون المشترك في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية والامكانيات التي يتميز بهما البلدان.

واستعرض اللقاء الآفاق الواعدة بين البلدين لتطوير تعاونهما في القطاعات المختلفة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وبلورة الافكار الى شراكات اقتصادية ناجحة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

تطور

من جانبه اعرب رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو عن سعادته بزيارته دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدا بما حققته من تقدم وتطور في كافة المجالات.

وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو وتعاونهما المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية معربا عن رغبة بلاده واهتمامها بإقامة افضل علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الامارات.

كما تم خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه؛ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.