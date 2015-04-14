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ضبط 2.3 طن بانجو داخل سيارة بمعدية القنطرة

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ضبط 2.3 طن بانجو داخل سيارة بمعدية القنطرة ضبط 2.3 طن بانجو داخل سيارة بمعدية القنطرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق من ضبط سيارة محملة بـ 1165 لفافة بانجو تقدر بحوالى 2330 كيلو بانجو، أثناء عبورها معدية القنطرة.

بدأت الواقعة أثناء قيام قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق بمباشرة أعمالها فى عمليات الفحص والتفتيش، حيث اشتبهوا فى إحدى السيارات المحملة بالخردة والتى تحمل لوحات رقم (د م ب 2631) قيادة المدعو (أسامة. ص. ع. أ) 32 سنة سائق ومقيم الشرقية، وبتفتيش السيارة تم العثور على 1165 لفافة بانجو مخبأة داخل الخردة وزنت ما يقرب من 2 طن ونصف الطن.

تم التحفظ على السائق والسيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1077 لسنة 2015 جنايات القنطرة شرق.

وقرر المستشار أحمد الشخب رئيس نيابة القنطرة شرق حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365