للمرة الثالثة.. تجدد اندلاع النيران بـ"أبو غلاب" فى إدفو شمال أسوان

اندلعت مجددا الحرائق بقرية أبو غلاب بمركز إدفو شمال أسوان منذ قليل وذلك للمرة الثالثة خلال الـ 12ساعة الماضية. وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء وتم احتواء هذه الحرائق بمشاركة جهود الأهالى.

وقد نشبت النيران هذه المرة بحوالى خمسة منازل متجاورة قريبة من بؤرة اندلاع الحريق فى زراعات النخيل والمانجو التى دمرتها النيران خلال الساعات الماضية.

وكانت قد تعرضت خلال الساعات الماضية قرية أبو غلاب بإدفو قبلى لحرائق متكررة كانت بدايتها بحريق هائل بزراعات النخيل والمانجو وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية والجهود الشعبية، ولكنها عاودت الظهور وبدأت فى الاشتعال وانتقلت ألسنة اللهب لمنازل وحظائر الأهالى ولم يسفر ذلك عن خسائر بشرية بينما أصيب عدد قليل من المواطنين بحروق واختناق.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة المركز لتولى التحقيق.