الزبادى يحسن المزاج ويقى من القلق والاكتئاب

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للخمائر الحيوية أو البروبيوتك، والتى توجد فى أغلب أنواع الزبادى، وثبت فاعليتها فى علاج متلازمة القولون الالتهابى والإسهال البكتيرى وبعض الأمراض الجلدية وتعزيز صحة الفم والعديد من الفوائد الأخرى.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية مثيرة أشرف عليها باحثون من جامعة ليدن الهولندية أن الخمائر الحيوية "بروبيوتك" تساهم فى تحسين المزاج ومحاربة القلق المزمن والشعور بالاكتئاب، وتجعلك ببساطة تشعر بالراحة عقب مرورك بأحداث سيئة خلال يومك، على حد قول الباحثين.

وشملت الدراسة 40 شخصًا بالغًا فى مرحلة الشباب ولا يعانون من أى أمراض، وقاموا بتناول كبسولات مكملات غذائية يوجد بها البروبيوتك بشكل يومى منتظم لمدة 4 أسابيع، حيث كانت تحتوى على 8 أنواع من البكتيريا، من أبرزها: بكتيريا Bifidobacterium وبكتيريا Lactobacillus وبكتيرياLactococcus .

وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية هذه الأنواع الثلاثة من البكتيريا فى علاج القلق والاكتئاب، كما أنها ساهمت بشكل عام فى تحسين المزاج، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

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