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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/14

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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/14 حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/14
تسعى أنثى الجدى دائمًا بجميع الوسائل الممكنة للسلطة والمنصب، فهى فنانه موهوبة تثبت نفسها فى أحد مجالات الحياة، ويرجع فضل موهبتها إلى توافق مزاجها واعتدال ميزانها الفطري، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك تؤهلك إلى السعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>الحبيب سيكون سبب فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

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مصر 365

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