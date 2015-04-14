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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/14

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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/14 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/14
الرزانة والهدوء أهم ما يميز رجل الثور، ويصل الهدوء فى بعض الأحيان إلى البطء فى التفكير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه بارد الشعور وعديم العاطفة، وهو الأمر الخطأ، فهو لا يقع فى الحب من أول نظرة ولكن مع تأكده من حقيقة مشاعره تجاه أحد يندفع إليه سريعًا، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث إنك تشعر فى هذا اليوم دائمًا بتكدس الأعمال مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى


>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة ولا تملك القدرة على إنجاز كل الأعمال كما يجب، بل قد تفاجأ بقلة أو انعدام فعاليتك وغياب حماستك.

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم


>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع صحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.

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مصر 365

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