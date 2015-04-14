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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/14

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/14 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/14
الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية.

على مستوى العمل والمال


>تنصح ماجى بالتفكير بطريقة إيجابية حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، وهناك بعض الديون التى تتراكم عليك عليك تسديدها أولاً باول، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.

على مستوى العلاقات العاطفية


>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.
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مصر 365

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