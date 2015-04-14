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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/14

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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/14 حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/14
يتميز مواليد بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم كثيرى الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج "نجلاء قبانى" إن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، واستغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>تؤكد خبيرة الأبراج أن اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة وهى على اأكرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.

على مستوى الحياة العاطفية


>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.

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مصر 365

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