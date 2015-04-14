حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/14

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج "ماجى فرح" أن هذا اليوم انه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبارًا سعيدة فى حياتك لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية، اطمئن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجى، ولعلك تفرح بتطور مهم حين تدور عجلة الحياة بشكل سريع وإيجابى فى هذا اليوم. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365