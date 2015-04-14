توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2015/4/14

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج "ماجى فرح" أن هذا اليوم انه الأفضل لأنه يعيد إليك الأمل والاستقرار التى تحمل بهم كثيرًا.>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبارًا سعيدة فى حياتك لذلك اطمئن فكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار المتعالية، اطمئن وضعك فى هذا اليوم سيتحسن بشكل تدريجى، ولعلك تفرح بتطور مهم حين تدور عجلة الحياة بشكل سريع وإيجابى فى هذا اليوم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضى، وتتقبل ما يقوله الحبيب وتبدو أكثر انفتاحًا، وعليك أن تستعيد سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/14

الرزانة والهدوء أهم ما يميز رجل الثور، ويصل الهدوء فى بعض الأحيان إلى البطء فى التفكير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه بارد الشعور وعديم العاطفة، وهو الأمر الخطأ، فهو لا يقع فى الحب من أول نظرة ولكن مع تأكده من حقيقة مشاعره تجاه أحد يندفع إليه سريعًا، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث إنك تشعر فى هذا اليوم دائمًا بتكدس الأعمال مع بعض الشكوك والهواجس التى تقلقك فى حياتك العاطفية.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/14

>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأعمال وكثرتها التى لا تنتهى، نظرًا لسيرها بوتيرة بطيئة، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار سوداء وتفتقد الحنان والاهتمام، لهذا احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة ولا تملك القدرة على إنجاز كل الأعمال كما يجب، بل قد تفاجأ بقلة أو انعدام فعاليتك وغياب حماستك.>تبدو عجلة الأمور التى تسير حولك متأخرة وهو ما يجعلك تصاب بالخيبة وتشعرك بالإحباط لذلك خذ جميع الاحتياطات حتى لا تقع صحية موقع بسيط يفقدك الكثير، مع تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو مصيرية.

تسعى أنثى الجدى دائمًا بجميع الوسائل الممكنة للسلطة والمنصب، فهى فنانه موهوبة تثبت نفسها فى أحد مجالات الحياة، ويرجع فضل موهبتها إلى توافق مزاجها واعتدال ميزانها الفطري، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك تؤهلك إلى السعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/14

>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.>الحبيب سيكون سبب فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/14

>تنصح ماجى بالتفكير بطريقة إيجابية حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، وهناك بعض الديون التى تتراكم عليك عليك تسديدها أولاً باول، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

عندما يرغبون فقط يظهر أصحاب برج الحمل بالمظهر الساحر الذى لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: إن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً مهما أو تتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.

على المستوى العملى

>اليوم ستناقش مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة أو تراجع نفسك بشأن مشكلة تعرضت لها فى عملك، لهذا يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرين، فعلى الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أنه كما تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم أفضل كثيرًا من السابق وسنجد فيه مفاجآت كثيرة.

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/14

>مشكلات كثيرة واجهتك مع من تحب فى الفترة الماضية، وهذه المشكلات لن تستمر كثيرًا، فاليوم يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى تجاه بعض الأمور التى تعد مشكلات حقيقية بينكما وتأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.>امرأة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان إن فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.> ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.

الفضول والتحدى أهم صفات مواليد برج الدلو، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، وسياسيين، وكتاب، وعلماء، ورواد فضاء، وفنانين، ومنجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/14

>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عمن يحيطون بك ورغم ذلك هو يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة، ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.>توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عمن يقفون عقبة أمامكم.

يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى، يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية، ويبحثون دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/14

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>ترى خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أنه يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.>يتميز مواليد برج العذراء بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم كثيرى الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج "نجلاء قبانى" إن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، واستغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.>تؤكد خبيرة الأبراج أن اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة وهى على اأكرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.>إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، فهناك أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.>هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وينصح خبير الأبراج محمد فرعون بأهمية أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>رغم المشكلات التى تواجهك إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.>القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.