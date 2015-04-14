مباحث التموين تصادر 41 طن رنجة وفسيخ فاسد

حملات على محلات الفسيخ ومستودعات البوتاجاز

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق بمناطق القاهرة القديمة وعين شمس والجيزة وحلوان والزاوية الحمراء والمرج، لمنع تداول أى منتجات فاسدة بالأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة قبل بيعها للمواطنين، حيث تم التحفظ على 14 طن أسماك مجمدة وطازة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى التحفظ على و27 طنا كأسماك مملحة ومدخنة فاسدة، تم إبلاغ النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.>وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ "اليوم السابع" إن لجان الإدارة منتشرة حاليا فى مختلف المحافظات لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع تداول أى منتجات فاسدة، لافتا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة خلال هذه الأيام.

وأضاف اللواء مدحت عبد الله، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم.

تحرير 22 محضرا ضد أصحاب المستودعات ومصادرة 890 أسطوانة غاز

تحويل المتلاعبين فى البوتاجاز إلى الكسب غير المشروع

>على جانب آخر حررت الإدارة العامة لمباحث التموين 22 محضرا ضد أصحاب المستودعات ومنافذ التوزيع المخالفة ومصادرة 890 أسطوانة بوتاجاز، قبل تهريبها إلى السوق السوداء.>وقال اللواء مدحت عبد الله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، "إنه يتم تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز، إضافة إلى تحويل القضايا الخاصة بتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة إلى وحدة غسيل الأموال بالإدارة، وستحولها بدورها إلى الكسب غير المشروع، لتحميل المهربين فارق الأسعار، كما سيتم تحويلها إلى مباحث التهرب الضريبى، لتحميل مهربى الوقود الضريبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه تم وضع خطة للتأكد من توافر السِلَع، ومنع أى شخص يتلاعب فى المنتجات وأسطوانات البوتاجاز مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، لافتا إلى أن ضباط الإدارة وفروعها فى مختلف المحافظات يقومون بمتابعة الأسواق من خلال الحملات التفتيشية باستمرار، حيث يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى شخص يحاول التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، إضافة إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات، وكذلك تأمين نقل الأسطوانات إلى المستودعات ومنافذ التوزيع.

وأشار "اللواء مدحت عبد الله"، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول بشأن الدفع بكميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات التسويق لمواجهة أى نقص فى الكميات.

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