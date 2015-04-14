بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد تأمين احتفالات أعياد الربيع

تفقد اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه اللواء خالد عبد العال نائب مدير الأمن، حكمدار العاصمة، اليوم الخدمات الأمنية بعدد الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما والتى تشهد توافد المواطنين للاطمئنان على انتشار القوات بربوع العاصمة لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

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وخلال الجولة تفقد مدير أمن القاهرة الخدمات المعينة بمناطق طلعت حرب ووسط البلد وأمام منطقة السينمات ومناطق المراسى النيلية بكورنيش النيل من شبرا حتى المعادى والحديقة الدولية بمدينة نصر ومناطق مصر الجديدة وروكسى والمعادى، والتقى بضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وضباط المفرقعات والبحث الجنائى المعينين بتلك المناطق وشدد على التواجد الفعال لحفظ الأمن مع ضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.

وأكد اللواء أسامة بدير على القيادات الإشرافية بالمتابعة الدورية لتنفيذ خطة الإنتشار الأمنى لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لمتابعته لخطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التى جابت أرجاء العاصمة.



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