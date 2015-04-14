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رسام إسرائيلى يسخر من إرسال فرنسا سفيرا "شاذ جنسيا" للفاتيكان

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رسام إسرائيلى يسخر من إرسال فرنسا سفيرا "شاذ جنسيا" للفاتيكان رسام إسرائيلى يسخر من إرسال فرنسا سفيرا "شاذ جنسيا" للفاتيكان
سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلى "بدرمان" بصحيفة "هــــاآتس" من إرسال فرنسا سفيرا جديدا للفاتيكان شاذ جنسيا، حيث رسم رجل يحمل حقيبة عليها علم فرنسا فى إشارة إلى الدبلوماسى الفرنسى ترفض الفاتيكان استقباله وتضع حرس المدينة أمامه.

وكتب الرسام الإسرائيلى حوارا بين بابا الفاتيكان فرانسيس والسفير الفرنسى، قائلا لها "لدينا مثليين كثر..ولا نحتاج إليك".


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