الجيش يهيب بوسائل الإعلام تحرى الدقة بشأن نشر معلومات عن "عاصفة الحزم"

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كافة الحقائق للرأى العام، تم ملاحظة تداول بعض الأخبار المغلوطة والتى تؤثر على الأمن القومى المصرى فيما يتعلق بمشاركة القوات المسلحة المصرية فى عملية ( عاصفة الحزم ) ضمن قوات التحالف العربى.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان اليوم، أن القوات المسلحة تهيب بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يصدر عنها من أخبار، مؤكدا أن المتحدث العسكرى الرسمى هو المصدر الوحيد لأى معلومات تخص أنشطتها وعملياتها.

وأوضح المتحدث العسكرى، أن القوات المسلحة تثق فى وعى ووطنية وإخلاص العاملين فى الإعلام المصرى وإنحيازهم الكامل للوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار.