ضبط أخطر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بحوزتهم 6طرب حشيش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط أخطر تشكيل عصابى وبحوزتهم 6 طرب حشيش و5 آلاف قرص مخدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتم تحربر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد من ورود معلومات تفيد من قيام كلا من عامر عبدالنبى ببوضى وشهرته احمد عنتر 32 عاما عاطل ومقيم بندر اشمون ومسجل شقى خطر، وآخر يدعى رامى جلال المقرف 26 عاما عاطل ومقيم بندر اشمون وصدر ضده عدد 3 جنايات هارب من تنفيذهم، وأخر يدعى عماد عبدالعزيز عبدالمنصف 46 عاما عاطل ومقيم سنتريس مسجل شقى خطر، وآخر يدعى محمد عبدالله محمد جلال 37 عاما عاطل ومقيم بندر الباجور ومسجل شقى خطر، بقيامهم بالاتجار وتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين.

على الفور، أمر الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور النقيب كريم أحمد علام، والنقيب محمد موسى معاونى مباحث المركز بسرعة ضبطهم، فتم إعداد مأمورية، وتمكنا من ضبطهم وبحوزتهم 6 طربة حشيش 5000، خمس ألاف قرص مخدر، ومبلغ مالى كبير وسلاح نارى بندقية خرطوش وذخيرة وهواتف محمولة والسيارة المستخدمة فى ترويج المواد المخدرة.

وبالكشف عنهم، تبين أن المدعو رامى جلال المقرف صادر ضده حكم بخمس سنوات مشدد حيازة سلاح وذخيرة، وجناية اخرى ب3سنوات حيازة سلاح، وصدر ضده جناية اخرى ب15 سنة اتلاف ممتلكات عامة، وتبين ان المدعو عماد عبدالعزيز عبدالمنصف صادر ضده العديد من الأحكام، وتبين ايضا ان المدعو محمد عبدالله محمد جلال صادر ضده العديد من الأحكام، وتم التحفظ عليهم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.