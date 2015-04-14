ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وأقراص مخدرة فى كوم أمبو بأسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على سلاح نارى بطريقة غير مشروعة، وعدد 700 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن قوة أمنية بإشراف العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث مديرية الأمن،الرائد هانى أبو علم رئيس مباحث مركز كوم أمبو ورئاسة النقيب محمود شعير، الضابط بمباحث مركز شرطة كوم أمبو، من القبض على عاطل يدعى "أشرف.س.م" 45 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى دائرة مركز كوم أمبو، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن "طبنجة"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1735 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015.

كما تمكنت القوة الأمنية من ضبط "سعد.ع.ا" 47 سنة، عاطل، ومقيم قرية سلوا بحرى دائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5622 لسنة 2014، والصادر ضده 6 أحكام أيضاً.

وعثر بحوزة المتهم على عدد 700 قرص مخدر، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 1020 جنيها حصيلة الاتجار الآثمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1732 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.