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لو حامل تجنبى أسبرين الكبار لوقاية جنينك من العيوب الخلقية

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لو حامل تجنبى أسبرين الكبار لوقاية جنينك من العيوب الخلقية لو حامل تجنبى أسبرين الكبار لوقاية جنينك من العيوب الخلقية
أثناء الحمل قد تتعرض بعض الأمهات لأحد العوامل التى تؤدى إلى إصابة الطفل بالعيوب الخلقية.

وهذا ما يوضحه الدكتور عمرو أبو العلا، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، مؤكدا أن هناك بعض العوامل التى تساعد على إصابة الجنين بعيوب خلقية، ومنها التعرض المباشر لأشعة إكس لتشخيص الأمراض وبعض الأدوية كالمضادات الحيوية، وتناول أسبرين الكبار قد يتسبب فى إصابة الجنين بتشوهات خلقية، ويرفع الضغط الرئوى للجنين ونسبة الصفراء.

ويشير إلى أنه لابد من عدم أخذ أى أدوية إلا بعد استشارة الطبيب، فى الثلاثة شهور الأولى والأخيرة، لأنه يزيد من إصابة الطفل بالعيوب الخلقية، ويتم اكتشاف إصابة الطفل بالعيوب الخلقية من خلال المتابعة مع الطبيب، وعمل موجات الفوق صوتية والتحاليل لاكتشاف العيوب الخلقية كاستسقاء الرأس أو عيوب الجهاز العصبى المركزى أو بعض العيوب البسيطة.

ويقول الدكتور د.عمرو أبو العلا: "بالنسبة للعيوب الخلقية البسيطة يمكن علاجها أثناء الحمل، كانسداد الجهاز البولى أو فتق الحجاب الحاجز، مشيرا إلى أن بالنسبة لأسبرين الأطفال لا يوجد منه ضرر على صحة الطفل أو الأم، لأنه فى بعض الحالات يؤخذ للوقاية من تسمم الحمل وبعض أنواع الإجهاض المتكرر، حتى يقلل من التصاق الصفائح الدموية.

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مصر 365