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ميليشيات الحوثى وصالح تقصفان محطة كهرباء محافظة البيضاء

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ميليشيات الحوثى وصالح تقصفان محطة كهرباء محافظة البيضاء ميليشيات الحوثى وصالح تقصفان محطة كهرباء محافظة البيضاء
قامت ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، بقصف المنازل فى البيضاء بالدبابات، كما قصفت محطة الكهرباء بمحافظة البيضاء، فى الوقت الذى استسلم فيه 20 مسلحًا حوثيًا بعد أن تحصنوا فى سفارة روسيا فى عدن، وذلك حسبما نقلت فضائية العربية.

وكانت المقاومة الشعبية اليمنية فى عدن الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى قد أعلنت استسلام العشرات من الحوثيين مقابل إعطائهم الأمان وتمكينهم من مغادرة المدينة الواقعة جنوبى البلاد والعودة إلى مناطقهم التى ينتمون إليها فى المحافظات الشمالية.

وقال قيادى فى المقاومة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن العشرات من مسلحى الحوثى سلموا أنفسهم، وأن هناك آخرين أبلغوهم أنهم على استعداد لتسليم أنفسهم مقابل الحصول على ضمانات بتأمين حياتهم.

ومن جهة أخرى، أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها اليوم، الاثنين، نقلاً عن مصادرها، أن مسلحين قبليين تمكنوا من السيطرة على مقر قيادة لوائين عسكريين مواليين للحوثيين فى ميناء بلحاف الغازى بمحافظة شبوة.

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