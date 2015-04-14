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إنزال جوى لـ"عاصفة الحزم" بـ"عدن" لتزويد اللجان الشعبية بالسلاح

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إنزال جوى لـ"عاصفة الحزم" بـ"عدن" لتزويد اللجان الشعبية بالسلاح إنزال جوى لـ"عاصفة الحزم" بـ"عدن" لتزويد اللجان الشعبية بالسلاح
قامت طائرات تحالف "عاصفة الحزم" بعملية إنزال جوى فى مدينة عدن جنوبى اليمن لتزويد اللجان الشعبية بالسلاح، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الاثنين.
>فيما دعت مساجد عدن عبر مكبرات الصوت، الحوثيين إلى تسليم أنفسهم مقابل العفو، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وكان العميد ركن أحمد عسيرى المتحدث باسم عاصفة الحزم، قال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض إن ميليشيات الحوثى حول عدن باتت معزولة، ولم يعد أمامهم سوى تسليم أنفسهم للجان الشعبية.
>عاصفة الحزم، إنزال جوى، عدن، اليمن، اللجان الشعبية، السلاح
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