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بالصور.. محمود العسيلى يحيى حفل شم النسيم بالإسكندرية

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أحيا الفنان محمود العسيلى حفل "يوم شم النسيم"، الذى نظمه أحد المستشفيات بالإسكندرية، وسط مشاركة اجتماعية وحضور واسع.

وشهد الحفل حالة من البهجة والفرحة، وقدّم "العسيلى" مجموعة كبيرة من أغانيه التى أشعلت الحفل وتفاعل معه الحضور.

وقال العسيلى فى تصريحات صحفية، إنه يشجع الأعمال الاجتماعية والخيرية للجمعيات والمنظمات الخاصة، حيث إنها تقوم بدور فى مساندة الدولة ومشاركتها العمل لتقديم الخدمات والمساعدات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الدولة والحكومة لا تستطيع بمفردها دون المساعدة، تقديم الخدمات للمواطنين، لذلك يحب ألا تنشغل المؤسسات بأعمالها فقط، بل تنشغل أيضا بالجانب الاجتماعى والخيرى.

محمود العسيلى يحيى حفل شم النسيم بالإسكندرية -اليوم السابع -4 -2015
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محمود العسيلى يحيى حفل شم النسيم بالإسكندرية

العسيلى يشعل الحفل بأغانيه -اليوم السابع -4 -2015
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العسيلى يشعل الحفل بأغانيه

العسيلى أثناء الحفل -اليوم السابع -4 -2015
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العسيلى أثناء الحفل


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