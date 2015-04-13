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إسعاف البحر الأحمر: 21 مصابا فى 6 حوادث مرورية خلال شم النسيم

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إسعاف البحر الأحمر: 21 مصابا فى 6 حوادث مرورية خلال شم النسيم إسعاف البحر الأحمر: 21 مصابا فى 6 حوادث مرورية خلال شم النسيم
قال الدكتور حسام جميل مدير عام الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر ، إن غرفة العمليات تلقت على مدار اليوم 8 بلاغات خلال اليوم الاثنين، من بينها 6 مرورية متنوعة على مختلف الطرق، حيث بلغ عدد المصابين 21 مصابا بإصابات مختلفة.

وأوضح مدير عام الإسعاف، أن طريق (رأس غارب ـ الزعفرانة) شهد اليوم ثلاث حوادث مرورية، أصيب فيها 9 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى .

والحادثة الثانية كانت على طريق (القصير ـ مرسى علم) ، حيث أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزى ، والثالثة كانت على طريق (مرسى علم ـ إدفو) ، حيث أصيب 5 أشخاص فى حادث مرورى ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم ، وحادث مرورى بطريق (الشيخ فضل ـ رأس غارب) ، حيث أصيب فيها شخص واحد ، بجانب وفاة شخص على أحد الشواطئ بأزمة قلبية بالقصير.

وأشار جميل إلى أن خطة الإسعاف شملت نشر 23 سيارة إسعاف على جميع الشواطئ والأندية والمتنزهات، بجانب 89 سيارة فى تمركزات الطرق لتأمين احتفالات شم النسيم.

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مصر 365

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