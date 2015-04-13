حصيلة شم النسيم بالإسكندرية: 4 حالات تسمم وحريق بشاليه فى شاطئ النخيل

قام الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بمتابعة أعمال غرفة الطوارئ بالمديرية، وذلك ضمن خطة المديرية فى أعياد القيامة وشم النسيم.

وتلقت غرفة الطوارئ بلاغات عن 4 حالات تسمم بسبب تناول أسماك فاسدة من الباعة الجائلين، اثنان منهما من الإسكندرية، وواحد من البحيرة وواحد من كفر الشيخ، وتم دخولهم جميعًا إلى قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى وجارٍ علاجهم.

كما تلقت الغرقة بلاغًا عن إصابة أحد المجندين بحادث مرورى، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة، وبلاغ آخر عن حريق فى أحد الشاليهات بشاطئ النخيل نتج عنه إصابة سيدة بحروق من الدرجة الأولى.

وفى نفس الإطار تابعت المديرية تنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض بأعداد مضاعفة وتوافر الادوية والأمصال ومضادات السموم بكميات كافية.

وعلى جانب الآخر، تابعت مديرية الشئون الصحية تنفيذ حملة الكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط التى أعلن عنها الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، فقامت بإرسال سيارة اسعاف وأطباء إلى نادى ضباط الشرطة -بالتنسيق مع اللواء مدير أمن الإسكندرية- لقياس الضغط وإجراء تحليل السكر العشوائى لمرتادى النادى من الضباط وأسرهم، وقد أعرب مدير الأمن عن تقديره للجهود التى تبذلها مديرية الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لكل المواطنين.