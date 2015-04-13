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المتحدث العسكري ينفي صحة الأخبار المتداولة عن مشاركة مصر في عاصفة الحزم

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المتحدث العسكري ينفي صحة الأخبار المتداولة عن مشاركة مصر في عاصفة الحزم المتحدث العسكري ينفي صحة الأخبار المتداولة عن مشاركة مصر في عاصفة الحزم

المتحدث العسكري

أصدر المتحدث العسكري بيانًا رسميًا ينفي فيه مشاركة القوات المصرية في “عاصفة الحزم”، مُطالبًا وسائل الإعلام المصرية بتحري الدقة فيما يصدر من أخبار.

وجاء نص البيان كالتالي:-

“في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كافة الحقائق للرأى العام، تلاحظ تداول بعض الأخبار المغلوطة والتي تؤثر على الأمن القومي المصري فيما يتعلق بمشاركة القوات المسلحة المصرية في عملية “عاصفة الحزم” ضمن قوات التحالف العربي.

وفي هذا الصدد تهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يصدر عنها من أخبار، وتؤكد أن المتحدث العسكري الرسمي هو المصدر الوحيد لأي معلومات تخص أنشطتها وعملياتها.

كما تثق في وعي ووطنية وإخلاص العاملين في الإعلام المصرى وانحيازهم الكامل للوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار”.

يُذكر أن بعض المواقع قد تداولت صورة لمجموعة من ضباط القوات المسلحة على متن طائرة وأعلنت أنهم ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم.

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