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محافظ بورسعيد يتفقد أماكن التجمعات والحماية المدنية ومستشفى بورسعيد العام

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محافظ بورسعيد يتفقد أماكن التجمعات والحماية المدنية ومستشفى بورسعيد العام محافظ بورسعيد يتفقد أماكن التجمعات والحماية المدنية ومستشفى بورسعيد العام

محافظ بورسعيد

قام اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بجولة ميدانية مفاجئة بالشوارع والميادين في أماكن التجمعات والازدحام، وذلك للاطمئنان الحالة الأمنية والمرورية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي قامت بها مديرية الأمن لتأمين المواطنين والزائرين أثناء الاحتفالات وانتشار الدوريات وأفراد الشرطة في كافة المناطق.

كما قام محافظ بورسعيد بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى بورسعيد العام في وقت متأخر من الليل للاطمئنان علي تواجد أطقم الأطباء والتمريض ومتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال.

كما قام بزيارة إدارة الحماية المدنية لمتابعة استعداد القوات لأي أحداث طارئة تحدث أثناء الاحتفالات، وطالب المحافظ بضرورة اليقظة والتعامل مع أي بلاغ بصورة عاجلة وفاعلة، كما أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها قوات الحماية المدنية وسرعتها في التحرك وتوجيه الشكر على الجهود المبذولة التي يقومون بها.

بورسعيد – جمال نوفل

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