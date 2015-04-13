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أمينة متحف محمود سعيد: وزير الثقافة اتصل بى هاتفيًا وطالبته باعتذار رسمى

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أمينة متحف محمود سعيد: وزير الثقافة اتصل بى هاتفيًا وطالبته باعتذار رسمى أمينة متحف محمود سعيد: وزير الثقافة اتصل بى هاتفيًا وطالبته باعتذار رسمى
قالت عزة عبد المنعم، أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوى، قد اتصل بها هاتفيًا متقدمًا لها بالاعتذار، ووعدها بكتابة اعتذار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك".

وأشارت إلى أنها فى انتظار اعتذار رسمى من الوزير كما وعدها، وقالت "طالبت الوزير باعتذار رسمى على الصفحة، حيث تمت إهانتى بشكل علنى ويجب أن يكون الاعتذار علنيًا".

وكانت أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية قد استنكرت سخرية وزير الثقافة من زيادة وزنها أثناء زيارة مفاجئة للمتحف، مؤكدة أن المظهر الشكلى ليس شرط للوظيفة، وما حدث من الوزير هو عنصرية وقهر للمرأة المصرية.

وكان برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، قد تناول موضوع أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية مع وزير الثقافة، عندما سخر الأخير من الموظفة بسبب بدانتها.


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