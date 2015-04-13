«واوي» تعلن مشاركتها في قمة السكك الحديدية والمترو

أعلنت شركة “واوي” الشركة العالمية الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشاركتها في قمة مستقبل السكك الحديدية والمترو التى تنظمها وزارة النقل، والتى تستمر على مدار يومين وتبدأ في الرابع عشر من أبريل الحالي.

وتستعرض شركة “واوي” خلال فعاليات القمة تكنولوجياتها وحلولها التى توفرها لأكثر من 87000 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية والمترو في جميع انحاء العالم، والتي يمكنها أن تحسن تجربة النقل وتحقق أقصى قدر من الكفاءة وتعزز من عمليات السلامة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق خلال فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ عن تخصيص أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع السكك الحديدية والمترو ، فإن قمة مستقبل السكك الحديدية والمترو في مصر ستقوم بتوفير المعلومات اللازمة والمناقشات التفاعلية رفيعة المستوى لتسهيل تقديم سكك حديدية وشبكة متروعلى مستوى عالمي في مصر.

وستقوم شركة “واوي” باستعراض حل GSM-R النظام الموحد للاتصالات المتنقلة الخاصة بالسكك الحديدية) وهو نظام آمن وموثوق به، ويوفر نظام GSM-R انتقالاً سلساً علاوة على سرعة التواصل بين مراكز العمليات والقيادة، والمحطة، والأنظمة على متن القطارات وعلى جانبي الطريق ، وقد قامت “واوي” بتنفيذ نظام GSM-R في أكثر من 000 28 كم من السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، وحققت حصة سوقية تقدر بـ61 ٪ من عقود GSM-R التي حصلت عليها منذ عام 2011.

ستقوم أيضا هواوي بـاستعراض الجيل الرابع بتقنية التطور طويل الأمد (eLTE 4G) لتعزيز الموثوقية والكفاءة من خلال تحمل خدمات CBTC (التحكم في القطار القائم على الاتصالات) وPIS (نظم معلومات المسافرين) و CCTV (الدوائر التلفزيونية المغلقة) وخدمات الكابلات جميعهم في شبكة واحدة، و بالمقارنة بـمزيج من ثلاث شبكات مكون من الشبكات اللاسلكية الرقميةTETRA، واي فاي وشبكة eLTE والتي توفر النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية مع عدم وجود مخاطر من تدخل نقاط تغطية الواي فاي خاصة التى تفتقر لجودة الخدمة.

ويمكن وجود شبكة قوية للنطاق العريض مخصصة لإرسال القطار الصوتي ونقل البيانات والفيديو مشغلي السكك الحديدية والمترو من تقديم الميزات المتقدمة لزيادة كفاءة موظفين السكك الحديدية وخدمات المعلومات الترفيهية الجذابة المقدمة للركاب.

وعرض شبكات إرسال البيانات (Datacom ) وSDH) ) الشبكة البصرية المتزامنة و (MSTP) منصة الإرسال متعددة الخدمات وشبكات بروتوكول الإنترنتIP لخطوط السكك الحديدية في المدن فضلا عن حلول الدوائر التلفزيونية المغلقة والتي تعتبر بالغة الأهمية لبناء وتشغيل السكك الحديدية الحديثة والبنية التحتية للمترو وسيتم عرض كل هذافي هذا الحدث.