“واوي” ونانسي عجرم تطلقان حملة مسابقة “كن أنت النجم”

أطلقت شركة “واوي” حملة مسابقة “واوي كن أنت النجم”التي تتيح أمام عشّاق ومعجبي النجمة العربية نانسي عجرم فرصة لقائها والغناء معها بشكل حي على خشبة المسرح.

ويمكن الاشتراك بهذه المسابقة الغنائية من خلال قيام المشتركين بتحميل مقاطع فيديو مسجلة بأصواتهم على الموقع المحدد للمسابقة على شبكة الإنترنت.

وتهدف “واوي” من خلال هذه المسابقة بالشراكة مع نانسي لزيادة وتيرة تفاعلها مع الجمهور في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشجيع أصحاب الأصوات المتميزةعلى اكتشاف مواهبهمالغنائية الكامنة وتطويرها.

وتنطلق المسابقة اليوم الأثنين على شبكة الإنترنت، حيث من المتوقع مشاركة الآلاف من الأصوات الواعدة في هذه الفرصة الفريدة من نوعها، وذلك عبر تسجيل مقاطع فيديو بأصواتهم على لحن أغنية نانسي “نام بقلبي” وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة وهو “ www.huaweibethestar.com ” وذلك ضمن موعد أقصاه 2 مايو 2015 للحصول على فرصة الفوز بالمسابقة.

وعقب انتهاء الموعد النهائي لتحميل المشتركين مقاطع الفيديو على الموقع يتمّ ترشيح المقاطع العشر الأولى التي نالت أعلى نسبة إعجاب على موقع “فيسبوك” للانتقال إلى الجولة الثانية من المسابقة. وسيتأهل خمسة مشتركين فقط إلى الجولة الأخيرة للتنافس في دبي في أواخر شهر مايو، وذلك ضمن حفل حي وأمام لجنة تحكيم تضمّ النجمة نانسي عجرم، حيث ستتاح للفائز بالمسابقة فرصة الوقوف الى جانب النجمة نانسي على خشبة المسرح والغناء معها بشكل حي أمام جمهور الحفل.

بالإضافة إلى الغناء مع النجمة نانسي عجرم، ستقدم “هواوي”للفائز بالمسابقة جائزة من الذهب بقيمة 25 ألف دولار أمريكي. وفي نهاية كل أسبوع من حملة المسابقة، سيحصل المتسابقون الذين يحصلون على أعلى نسبة تصويتعلى هاتف “هواوي” الذكي الجديد “أسيند مايت 7″ الذي كانت نانسي نجمة حملته الإعلانية.

وعبّرت النجمة نانسي عجرم عن حماسها وسعادتها بإطلاق هذه المسابقة بالقول: “أتطلّع إلى مشاهدة مقاطع الفيديو التي سيسجلها المتسابقون الموهوبونفي كافة أنحاء المنطقة ويحملونها على موقع مسابقة ”واوي كن أنت النجم”. ويغمرني شعور بالحماس والسعادة الكبيرة لمشاركتي بهذه المبادرة، وأتطلّعبفارغ الصبر إلى مقابلة المتسابقين الخمس الذين سيتأهلون للجولة النهائيةفي دبي، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع!”

قال أشرف فواخرجي، نائب رئيس مجموعة أعمال ’واوي ديفايس’ لأجهزة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط: “نأمل أن تشكّل هذه المسابقةفرصة تتيح للأصوات الواعدة اكتشاف مواهبهم الغنائية الكامنة، ونحن نتطلع لبناء مزيد من جسور التواصل مع جمهور المنطقة من خلال حملات مميزة كهذه، نشجع من خلالها كافة الموهوبين في مجال الغناء على اختلاف مستوياتهم علىالمشاركة في المنافسات وإظهار مواهبهم الحقيقية. لقد أسعدنا اختيار النجمة نانسي عجرم سفيرة للعلامة التجارية لشركة ‘واوي’ خلال العام الماضي، وها نحن اليوم نطلق هذه الحملة الفريدة من نوعها بالشراكة معها، ونتطلع إلى إطلاق مزيد من المبادرات والمشاريع الجديدةبالتعاون معها خلال الأشهر المقبلة”.